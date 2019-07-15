Генерал в отставке: Для борьбы с криминалом в спецслужбах надо привлекать ветеранов

«Необходимо комплексное реформирование всей системы. Для этого нужно привлекать ветеранов спецслужб. Только с их опытом можно найти эффективный выход из сложившейся ситуации», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов. Так он прокомментировал сообщения об увольнении руководителя «Альфы» Валерия Канакина, которое связывают с выявленными фактами криминала в элитных спецподразделениях.

«Это вполне логичное решение, если случаи криминала среди сотрудников ФСБ действительно будут доказаны. Похоже, что это подтверждается конкретными фактами, потому руководитель сам должен был уйти в отставку, хотя он очень заслуженный человек», – считает Владимир Ворожцов. Ранее стало известно, что начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин был уволен cо своей должности. Об этом сообщил почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения Сергей Гончаров.

«Но главное тут даже не сам факт увольнения, – подчеркнул Ворожцов. – Я согласен с очень многими ветеранами, в том числе и ветеранами ФСБ, что необходимо существенное реформирование всей системы специальных служб и создание комплексной системы реагирования на выявления внутренних недостатков. Ведь был не один факт криминала. Таких фактов было несколько и, очевидно, эти инциденты взаимосвязаны. Реакция на происходящее также должна быть комплексной».

По мнению собеседника, целесообразно было бы вернуться к привлечению большой группы ветеранов, ранее служивших в правоохранительных органах и спецслужбах. Они должны придти на соответствующие руководящие должности в ведомствах с одной конкретной задачей – сформировать эффективный резерв правоохранительных органов и спецслужб.

«Ветеранов при этом можно приглашать независимо от возраста. Да хоть в 70 лет. Петр I не зря говорил, «у дельного генерала не в ногах и седалище сила, а суть в голове и навыках воинских». Именно ветераны, сохраняющие опыт 1980-х и 90-х годов, не имеющие отношения к нынешним проблемам, в состоянии повернуть ситуацию кардинально. Я считаю, что это единственный эффективный выход из сложившейся ситуации», – констатировал Ворожцов.

Напомним, 5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При этом среди обвиняемых три человека из спецподразделения «Альфа» и один – из «Вымпела». Фигурантами дела также являются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении «К».