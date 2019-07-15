Певца Юрия Шатунова выписали из больницы, скоро он планирует отправиться на реабилитацию, рассказал директор артиста Аркадий Кудряшов.

«Юра в ближайшее время с семьей отправится в Сочи на реабилитацию», – передает РИА «Новости» слова Кудряшова, уточнившего, что певец пробудет на отдыхе до конца лета, а с 10 октября возобновит гастроли.

Напомним, в начале июля сообщалось, что бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову после гастрольного тура сделали экстренную операцию в одной из московских клиник.