Юрия Шатунова госпитализировали

Бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову после гастрольного тура сделали экстренную операцию в одной из московских клиник.

«Юрия госпитализировали в Москве 2 июля. В больнице сделали рентген, который выявил воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Была назначена операция на утро четверга. Операция, к счастью, прошла удачно. Юрия оперировали под общим наркозом. Он уже пришел в себя, чувствует себя хорошо», – сказал директор певца Аркадий Кудряшов «Комсомольской правде».

Отмечается, что певец был госпитализирован после возвращения из гастрольного тура. Ранее его уже осматривали врачи в Новороссийске, но певец не стал отменять выступления, несмотря на боли.

«В больнице Юрий, по прогнозам врачей, пробудет еще неделю. А потом перейдет в следующую клинику, удалять этот злосчастный зуб, с которого началось воспаление», – уточнил Кудряшов, поблагодарив врачей.

Ранее в больницу попал продюсер Бари Алибасов после отравления жидкостью для прочистки труб.