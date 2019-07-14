Выросло число госпитализированных после наводнения в Иркутской области

Представитель экстренных служб Иркутской области сообщил, что число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения увеличилось до 647 человек.

«На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей», – сказал источник РИА «Новости».

Он сообщил, что всего с начала наводнения за медицинской помощью обратились 4 тыс. 345 человек. Более 3,5 тыс. из них оказали помощь амбулаторно.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о ситуации с жильем для пострадавших жителей региона.

«Будет 15 соток дано для каждого человека под индивидуальное жилищное строительство. Каждый человек, который будет иметь право и захочет, чтобы у него был свой дом, сможет выбрать из тех вариантов, которые предложат строительные организации, их будет, как минимум, три. Сами дома будут построены строителями за государственный счет. Надворные постройки, бани жители при необходимости достроят сами», – сказал он, передает ТАСС.

Помимо этого, для пострадавших будут покупать квартиры на вторичном рынке и в новых домах.

«Человек подбирает себе помещение, которое соответствует нормам, и мы его покупаем. Есть люди, которые готовы выезжать в другие населенные пункты Иркутской области, это их право. В основном люди, с которыми я разговаривал, хотят переехать либо в Иркутск, либо в Братск», – уточнил глава региона.

Левченко заявил, что «до октября следующего года» дома должны быть построены, а до этого «люди будут жить в пунктах долговременного пребывания – это и санатории, и общежития».

Отмечается, что в первую очередь будут строить дома для льготников ­– многодетных семьей, инвалидов и пожилых людей.

Также стало известно, что власти Иркутской области планируют обустроить лесопарковую зону в подтопленной во время паводка части города Тулуна.

«Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий [на подтопленной территории в Тулуне] строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, – сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается», – рассказал губернатор.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе наводнения дамба в городе Тулуне будет восстановлена к 18 июля.

Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.