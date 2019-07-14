Выросло число госпитализированных после наводнения в Иркутской области

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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Санкционные продукты могут отдать на съедение

За последние три года в России уничтожено более 26 тысяч тонн запрещенных продуктовФото: Сергей Медведев/ТАСС
Вице-премьер Алексей Гордеев выступил с инициативой отказаться от уничтожения продуктов, попадающих под российские контрсанкции, но контрабандой ввезенных в страну. Идею поддержали в Госдуме и благотворительных организациях. Но есть и противники инициативы. Они считают, что это может привести к злоупотреблениям и попаданию запрещенной продукции на прилавки. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции — событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны — вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...

Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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            Выросло число госпитализированных после наводнения в Иркутской области

            14 июля 2019, 11:20

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Представитель экстренных служб Иркутской области сообщил, что число госпитализированных в лечебные учреждения после наводнения увеличилось до 647 человек.

            «На утро воскресенья в больницах находятся 647 человек, в том числе 145 детей», – сказал источник РИА «Новости».

            Он сообщил, что всего с начала наводнения за медицинской помощью обратились 4 тыс. 345 человек. Более 3,5 тыс. из них оказали помощь амбулаторно.

            Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о ситуации с жильем для пострадавших жителей региона.

            «Будет 15 соток дано для каждого человека под индивидуальное жилищное строительство. Каждый человек, который будет иметь право и захочет, чтобы у него был свой дом, сможет выбрать из тех вариантов, которые предложат строительные организации, их будет, как минимум, три. Сами дома будут построены строителями за государственный счет. Надворные постройки, бани жители при необходимости достроят сами», – сказал он, передает ТАСС.

            Помимо этого, для пострадавших будут покупать квартиры на вторичном рынке и в новых домах.

            «Человек подбирает себе помещение, которое соответствует нормам, и мы его покупаем. Есть люди, которые готовы выезжать в другие населенные пункты Иркутской области, это их право. В основном люди, с которыми я разговаривал, хотят переехать либо в Иркутск, либо в Братск», – уточнил глава региона.

            Левченко заявил, что «до октября следующего года» дома должны быть построены, а до этого «люди будут жить в пунктах долговременного пребывания – это и санатории, и общежития».

            Отмечается, что в первую очередь будут строить дома для льготников ­– многодетных семьей, инвалидов и пожилых людей.

            Также стало известно, что власти Иркутской области планируют обустроить лесопарковую зону в подтопленной во время паводка части города Тулуна.

            «Так как принято решение о том, что никаких капитальных зданий [на подтопленной территории в Тулуне] строить не будут, то самый лучший вариант, который я предложил администрации города, – сделать там лесопарковую зону со спортивными сооружениями, дорожками и так далее. Это предложение принято и сейчас прорабатывается», – рассказал губернатор.

            Ранее сообщалось, что пострадавшая в ходе наводнения дамба в городе Тулуне будет восстановлена к 18 июля.

            Газета ВЗГЛЯД писала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня. Сообщалось, что 25 человек погибли, еще восемь числятся пропавшими без вести.


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