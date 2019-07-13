Офис Зеленского обнародовал видео скандала с главой ГФС

Президент Украины Владимир Зеленский публично потребовал от руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) страны Александра Власова подать заявление об увольнении

Такое требование Зеленский выдвинул в связи с тем, что Власов вместо увольнения глав четырех таможенных служб, отправил их в отпуск. Видео, на котором зафиксирован конфликт, опубликовано на странице Офиса президента в Twitter.

«Вы считаете, что я идиот? Ладно я, но вы всех нас считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали», – заявил Зеленский.

Власов согласился с президентом и дал обещание, что уйдет в отставку.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами «Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?» змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

Ранее Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области. Годунок назвал Зеленского «дебилом» и заявил о намерении подать в суд на президента.