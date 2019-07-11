Изгнанный с совещания чиновник назвал Зеленского «дебилом»

Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания из-за криминального прошлого, заявил о намерении подать в суд на президента.

«Меня облили грязью с ног до головы! Конечно, я теперь в суд пойду. У меня шок. Я за этого дебила тянул мазу», – заявил Годунок в интервью изданию Strana.ua.

Годунок пояснил, что планирует потребовать от главы государства извинений и компенсации морального ущерба.

По его словам, президент вел себя как хам, в то время как чиновник лишь пытался донести до него правду.

Годунок также рассказал, что на президентских выборах в апреле голосовал и агитировал за Зеленского.

«Есть фото с моими детьми, где я агитирую за него. За это меня даже выгнали из Радикальной партии, от которой я четыре раза избирался, за то, что я сказал Олегу Ляшко, что надо не критиковать, а поддержать Зеленского», – рассказал он.

Годунок добавил, что ему пришлось проголосовать за Зеленского, поскольку он был против кандидатуры экс-президента Петра Порошенко.

«Он говорил, что каждый из нас президент – так дайте мне слово! Я готов ответить за любую копейку, за любой криминал – проверьте меня. Но не имеет морального права президент вести себя так. Я ему этого не прощу», – заключил чиновник.

Ранее Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области.

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