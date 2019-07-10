Зеленский прогнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский назвал секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка разбойником и выгнал с совещания по вопросам развития Киевской области.

«Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – exit. Идите», – заявил президент, речь которого транслировал украинский телеканал «Эспрессо».

Перепалка возникла во время обсуждения Бориспольской центральной районной больнице. Зеленский заявил, что райадминистрация, обладминистрация, мэр и директор больницы должны были договориться и вместе решить проблемы медучреждения.

В разговор вмешался Годунок, а Зеленскому не понравилось, что тот выкрикнул с места.

Как отмечает издание «Обозреватель», глава государства резко отреагировал на информацию, что Годунок ранее был осужден за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений.

В свою очередь Годунок начал возмущаться и напомнил заявление Зеленского в инаугурационной речи, что «каждый украинец – президент».

«Ты – точно не президент, потому что у президента нет криминала... Иди, гуляй!», – сказал в ответ Зеленский.

«Извините, эмоции. Не люблю бандитов просто», – резюмировал президент после перепалки.

Позже, по окончанию совещания, Зеленский сказал, что позвонит Баканову (Ивану Баканову, и.о. главы СБУ) «по поводу этого черта».

Ранее Зеленский назначил нового губернатора Киевской области во время визита в Борисполь.