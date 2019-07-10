Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового губернатора Киевской области.

Новым главой Киевской ОГА стал Михаил Бно-Айриян. Зеленский подписал соответствующий указ и выдал Бно-Айрияну удостоверения во время визита в Борисполь, передает ТАСС.

«Михаил является профессиональным специалистом и профессиональным человеком», – заявил президент.

Михаил Бно-Айриян ранее занимал должности директора департамента планирования и европейской интеграции министерства энергетики и угольной промышленности Украины, директора по коммуникациям и международному сотрудничеству компании «Укрэнерго».

Ранее сообщалось, что Зеленский за один день снял с должности 71 главу районных государственных администраций.

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