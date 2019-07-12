Безруков дал пояснения по фильму «Бендер»

Актер Сергей Безруков прокомментировал публикации о его роли в новом фильме про Остапа Бендера.

Безруков написал в своем Instagram, что СМИ «все перепутали и переврали».

В фильме «Бендер» будет рассказано о событиях, которые произошли до знаменитых похождений Остапа Бендера, картина не имеет никакого отношения к «Двенадцати стульям» и «Золотому теленку».

«Четырехсерийный фильм «Бендер» для кинотеатров уже снят в прошлом году (...). И сыграл я там не Остапа, а Ибрагима», – указал актер.

Премьера назначена на 2020 год.

Ранее СМИ сообщили, что Безруков якобы сыграет главную роль в картине «Бендер» по мотивам романа «Двенадцать стульев».