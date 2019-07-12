Бессон объяснил интерес Голливуда к истории России

Французский режиссер Люк Бессон объяснил интерес голливудских кинематографистов к истории России.

Французский режиссер Люк Бессон объяснил интерес голливудских киностудий к российской истории и связанным с ней картинам.

«Эта тема – настоящий бескрайний океан. У вас богатая история для создания интересных творческих решений, на три века точно хватит, а то и больше. Эпоха Ивана Грозного, Распутина, смерть Романовых, Сталин – сколько ярких образов. А ведь я перечислил далеко не все», – передает «РБК-Стиль» слова французского режиссера.

Бессон рассказал, что у него есть «одна интересная идея», связанная с Россией, но подробности проекта раскрывать не стал.

Напомним, в марте 2017 года режиссер и продюсер Люк Бессон убрал из сценария фильма про гибель подлодки «Курск» персонажа, который должен был воплощать на экране президента России Владимира Путина.