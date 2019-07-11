Опубликовано видео погони за подлодкой наркоторговцев

Береговая охрана США опубликовала видео задержания в международных водах Тихого океана у западного побережья Южной Америки «самоходного полупогружного судна» – подлодки, на которой было более 7 тонн кокаина.

Пресс-служба Береговой охраны сообщает, что в течение нескольких недель патрулирования было задержано 14 судов, также удалось конфисковать 19 тонн кокаина и почти 500 килограммов марихуаны, сообщают Вести.ру.