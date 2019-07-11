Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

Пожарные устранили возгорание на газопроводе возле ТЭЦ-27 «Северная» в Мытищах, заявил замглавы МЧС Илья Денисов.

«Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского региона и экологии нет», – сказал замминистра, передает ТАСС.

Ранее пожарные устранили факельное горение у ТЭЦ. Сообщалось, что возгорание произошло не на самой теплоэлектроцентрали, а рядом с ней.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.