Названа причина пожара на ТЭЦ в Мытищах

Пожар рядом с ТЭЦ-27 в Мытищах произошел из-за прорвавшегося газопровода, сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

По словам замминистра, пламя загорелось вне территории ТЭЦ.

«В 11.10 мск поступила информация, что происходит факельное горение вне территории ТЭЦ. К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате порыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров», – сказал Денисов, передает ТАСС.

«По уточненной информации МЧС, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 мм АО «Мосгаз». Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет», – сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что из резерва выведены другие объекты генерации, также была увеличена мощность генерации на уже работающих станциях.

Между тем число пострадавших в ЧП увеличилось до 12 человек, сообщили в центре медицины катастроф. «Один из них вертолетом доставлен в ожоговый центр Подольска», – уточнили там.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно.

Очевидцы рассказывали, что столб огня в высоту достигал 50 метров.

В Минэнерго сообщали, что на ТЭЦ загорелась цистерна с маслом, в СМИ со ссылкой на источник уточняли, что возгорание возникло на газовой станции высокого давления.