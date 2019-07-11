Стало известно о 50-метровом пламени пожара на ТЭЦ в Мытищах

Очевидцы пожара на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах обсуждают в местных чатах и соцсетях подробности инцидента.

По словам свидетелей происшествия, горят газовые резервуары, пламя «размером с 17-этажный дом».

«Проезжали только что по Осташке (Осташковское шоссе), даже на шоссе стоит жар от этого пламени... и сотни зевак с мобилами снимают», – отметил свидетель ЧП в WhatsApp.

По информации экстренных служб региона, пламя пожара на ТЭЦ достигает высоты 50 метров, передает РИА «Новости».

В МЧС сообщили, что к месту пожара направлен пожарный поезд. В настоящее время привлечены порядка 80 человек и 20 единиц техники.

«Осташковское шоссе по направлению в область перекрыто ГИБДД из-за пожара на Северной ТЭЦ», – сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее на Северной ТЭЦ в Мытищах вспыхнул крупный пожар. Для тушения пожара направлены дополнительные подразделения МЧС из Москвы.

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции – 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.