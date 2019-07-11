Крупный пожар вспыхнул на Северной ТЭЦ в Мытищах

Северная ТЭЦ загорелась в подмосковных Мытищах. К месту происшествия направлены крупные силы МЧС, сообщил источник в экстренных службах.

Источник ТАСС сообщил, что речь идет о ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), расположенной в деревне Челобитьево городского округа Мытищи Московской области.

В региональном главке МЧС России сказали РИА «Новости», что спасателям поступила информация о возгорании высотой порядка 50 метров.

Для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, так как, по словам источника в экстренных службах, сил местных противопожарных служб недостаточно.

Сведений о пострадавших пока не поступало. Рядом с местом пожара расположен торговый центр «Июнь».

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции – 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

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