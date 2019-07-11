Назван вероятный источник возгорания на территории ТЭЦ в Мытищах

На территории ТЭЦ-27 в Мытищах, по предварительным сведениям, загорелась цистерна с маслом, сообщили в Минэнерго.

«11 июля в 11.30 поступила информация от НЦУКС МЧС о возгорании на ТЭЦ-27 Мосэнерго (производственное подразделение филиала «ТЭЦ-27» ПАО «Мосэнерго»). По предварительным данным, горит цистерна с маслом. Наблюдается факельное горение высотой до 20 метров на площади 150-200 кв. метров», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что ТЭЦ «Северная» в городе будет отключена из-за пожара на газопроводе, возникшего из-за возгорания газовой станции высокого давления.

«К месту пожара вылетели два вертолета и направлены два пожарных поезда», – сообщили в МЧС России.

В пресс-службе компании «Россети Московский регион» уточнили, что пожар не повредил проходящую рядом линию электропередачи, перебоев с электричеством нет.