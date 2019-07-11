Факельное горение на ТЭЦ в Мытищах ликвидировали

Пожарные смогли ликвидировать часть возгорания на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Факельное горение ликвидировано», – сообщили в министерстве, передает РИА «Новости».

«По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter.

В экстренных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась в четыре раза, до 800 кв. метров.

При пожаре пострадали, по разным данным, от шести до восьми человек. В Минэнерго сообщали, что на территории ТЭЦ загорелась цистерна с маслом. СМИ со ссылкой на источник уточняли, что пожар возник из-за возгорания газовой станции.