При пожара на ТЭЦ в Мытищах пострадали восемь человек

При пожаре в подмосковных Мытищах пострадали несколько человек, сообщил представитель экстренных служб области.

«По уточненным данным, при пожаре на газовой станции высокого давления на ТЭЦ-27 пострадали восемь человек», – сказал собеседник РИА «Новости».

В пресс-службе министерства здравоохранения региона сообщили, что в результате пожара пострадало шестеро, передает ТАСС. «На эту минуту обратилось за помощью шесть человек с ожогами 1-й и 2-й степеней», – уточнили в ведомстве.

Он отметил, что площадь пожара составила 200 кв. метров, высота пламени достигает 50 метров.

По данным источника, один из энергоблоков ТЭЦ совершил аварийное отключение и прекратил выработку электроэнергии.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно.