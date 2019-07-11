Комитет Рады поддержал увольнение Климкина

Комитет Верховной рады по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначение на эту должность Вадима Пристайко.

«Профильный комитет рекомендовал Раде уволить Климкина и назначить Пристайко», – приводит сообщение комитета УНН.

Теперь эти проекты постановлений должны рассмотреть депутаты на заседании парламента. В случае положительного решения министр начнет процедуру вступления в должность.

Незадолго до этого между Зеленским и Климкиным произошла размолвка. МИД России сообщил о возможностях, которые могут быть задействованы Киевом для освобождения задержанных Россией украинских моряков и кораблей. Однако глава МИД Украины Павел Климкин отверг предложение России.

Зеленский заявил, что Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту России. После этого Климкин ушел в «политический отпуск».

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