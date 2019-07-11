Помощник Трампа по нацбезопасности принял в Вашингтоне главу СНБО Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Вашингтоне с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком.

По словам Болтона, у него Данилюком состоялась «великолепная дискуссия (...) на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории», передает ТАСС.

В свою очередь министр энергетики США Рик Перри, который также встретился с Данилюком, сообщил, что обсудил с украинским чиновником «возможности для развития сотрудничества в области энергетической безопасности при правительстве Владимира Зеленского».

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением встретиться в Минске при посредничестве Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции. В Кремле пообещали изучить предложение о новом формате переговоров, Минск согласился организовать встречу.

Напомним также, в мае Данилюк называл возможные сроки проведения встречи нормандской четверки. В Кремле заявляли, что не против проведения саммита, однако только после того, как станет ясна позиция Киева по вопросу урегулирования кризиса на Украине.

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