Кудрин счел оптимистичным прогноз по росту доходов в 1%

Прогноз Минэкономразвития по росту реальных располагаемых доходов населения России в 2019 году на уровне 1% выглядит оптимистично, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин заявил, выступая в Совете Федерации, что оптимистичным предполагается «прогноз темпов роста реальных располагаемых денежных доходов населения на уровне 1%», передает ТАСС.

«Казалось бы, не так много 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», – пояснил он.

Также Кудрин также выразил сомнение в достижении показателя по сокращению уровня бедности в России в 2019 году до 12% от общей численности населения страны.

«В этом году в рамках прогноза изначально предполагалось сократить численность бедных с 12,9% до 10,5% от всего количества населения. Сейчас в обоснование данного проекта этот показатель снижен до 12%. Это тоже немало – на 1,5 млн предполагается снизить количество бедных у нас в стране в этот год. Но здесь пока остается под вопросом выполнение некоторых макропоказателей, которые должны по сути являться основанием для даже этой более скромной цели», – считает глава Счетной палаты.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные располагаемые доходы населения в 2019 году выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти. В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы – 2%.

В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы – на 12,3%.

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