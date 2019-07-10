Окна поездов метро в России могут заменить экранами

Холдинг «Швабе» (входит в Ростех) и LG Electronics разработали стекло с OLED-матрицей, способное заменить стекла транспорта и витрины магазинов, рассказали в пресс-службе Ростеха.

Опытный образец экрана был представлен на выставке «Иннопром-2019», проходящей в эти дни в Екатеринбурге.

«LG предоставляет технологию передачи изображения при помощи OLED-матрицы, мы отвечаем за производство рабочей поверхности дисплея. Такими стеклами могут оснащаться, например, вагоны железнодорожного транспорта, в частности метро. Автоматика управления дисплеем настроена так, что при въезде на платформу экран будет самостоятельно переключаться в режим прозрачности, оставляя лишь элементы навигации. Для этого контроллер интегрируется с системой управления движением поезда», – передает РИА «Новости» слова исполнительного директора Ростеха Олега Евтушенко.

Главной производственной площадкой совместного проекта в России станет Лыткаринский завод оптического стекла.

Напомним, ранее на выставке «Иннопром-2019» была представлена разработка комплекса оформления и выдачи загранпаспортов.