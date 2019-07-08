Новый комплекс выдачи загранпаспортов начали тестировать в России

В России началась опытная эксплуатация комплекса оформления и выдачи загранпаспортов «Криптобиокабина» (КБК), сообщили в пресс-службе Ростеха.

Разработка была представлена на выставке «Иннопром-2019», которая проходит с 8 по 11 июля в Екатеринбурге.

«Ростех начинает опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов», – приводит сообщение госкорпорации РИА «Новости».

Там отметили, что комплекс собран в защищенном антивандальном корпусе. Он позволяет регистрировать биометрические параметры: изображение лица и отпечатки пальцев, а также сканирует документы в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.

Комплекс при выдаче паспорта проводит двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам активирует загранпаспорт.

«Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Уже в июле 2019 года новыми КБК будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. Проведение опытной эксплуатации позволит нам объективно определить возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.