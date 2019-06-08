Борисов оценил влияние катастрофы на спрос на SSJ-100

Рыночный спрос на самолеты «Сухой Суперджет-100» (SSJ 100) после катастрофы в Шереметьево сохраняется, причем как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом, заявил вице- премьер России Юрий Борисов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Борисов заявил, что на данный момент нет каких-либо подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла из-за неисправности самолета, передает ТАСС.

«Я не хочу делать никаких предварительных выводов, их сделает комиссия, которая имеет свой взгляд и предварительное заключение, в принципе, готово. По моей информации, претензий к самолету, как к техническому средству, нет, и даже попадание в него молнии не привело к необратимым последствиям», – добавил вице-премьер.

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Он сообщил также, что «накал страстей после катастрофы спадает, разум берет свое», и «рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется».

Потому «проект должен продолжаться, выпуск самолета никаких оснований прекращать нет». Сам проект SSJ-100 «не стоит подвергать сомнению».

По словам Борисова, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) должна разработать программу снижения себестоимости производства самолета путем импортозамещения.

Программа скоординирована с созданием самолета МС-21, и «решения, которые разработаны для него, будут перениматься».

«Мы должны к выходу МС-21 в 2022 году совершенно преобразить сеть послепродажного обслуживания и, насколько я знаю, сегодня генеральный директор гражданского подразделения ОАК занимается очень плотно этим вопросом», – сказал вице-премьер.

Он отметил, что сервисные центры для «Суперджета» и МС-21 при выходе на рынок последнего будут одинаковые, в данный момент разрабатывается программа их обеспечения запчастями.

«Рассматривается логистика и способы доставки. Будут созданы автоматизированные склады, чтобы нам резко сократить время на восстановление летной годности самолета», – пояснил Борисов.

Вице-премьер заявил также, что не считает полезными информационные войны на фоне катастрофы самолета «Сухой Суперджет-100».

«Нужно дождаться выводов комиссии», – подчеркнул он.

По его словам, проблемы с послепродажным обслуживанием самолета были до катастрофы. Например, еще в декабре 2018 года он «давал поручение ОАК повернуться лицом к тематике послепродажного обслуживания на всем жизненном цикле самолета. По низкому налету «Суперджета» претензии приходили и раньше, и претензии были заслуженными: мы отстаем в организации сервиса и текущего ремонта».

Он добавил, что ОАК уже разрабатывает комплексную программу по увеличению налета самолета SSJ-100.

Отметим, что ранее глава Ростеха назвал «Суперджет» прекрасной машиной с «детскими болезнями».

5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, 32 человека спаслись. Большинство погибших отравились продуктами горения.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в российской авиации развернулся ожесточенный спор: одни винят в гибели людей экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель.

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