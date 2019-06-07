Глава Ростеха назвал «Суперджет» прекрасной машиной с «детскими болезнями»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) является отличным самолетом, однако не без «детских болезней».

«Это отличная машина, прекрасная машина. Ну, есть детские болезни. (СМИ) пишут, когда отложили рейс Суперджет, но в процентом соотношении процентов 70 отказов всех выпадает на Boeing, на Airbus», – приводит РИА «Новости» его слова с Петербургского международного экономического форума.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Sukhoi Superjet 100 соответствует всем требованиям авиационных властей России, Европы и Соединенных Штатов.

Напомним, 5 мая Суперджет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек.