«Суперджет» назвали соответствующим всем российским и мировым требованиям

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) соответствует всем требованиям авиационных властей России, Европы и Соединенных Штатов, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Мы проводим регулярно сверку тех параметров, которые заложены на самолете и текущем производстве с точки зрения сертификата, который был получен как со стороны государственного авиационного комитета, так и европейского», – приводит его слова ТАСС.

«Он соответствует всем жестким требованиям и базисам, которые предъявляются авиационными властями России, Европы и США», – подчеркнул министр.

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Напомним, 5 мая «Суперджет» компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погиб 41 человек, 32 человека спаслись. Большинство погибших отравились продуктами горения.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в российской авиации развернулся ожесточенный спор: одни винят в гибели людей экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель.

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