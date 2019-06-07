Зеленский поблагодарил Раду за «пробитое дно»

Украинские парламентарии доказали, что решение о роспуске Верховной рады было правильным, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что переживал о том, не ошибся ли он, решив распустить Верховную раду, передает «112 Украина».

«Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», – заявил президент Украины.

Он поблагодарил депутатов за то, что те «своим плодотворным трудом» доказали правильность решения о роспуске Рады – перед выборами парламентарии «продолжают прогуливать и кнопкодавить», то есть «остаются собой».

Зеленский сказал, что сейчас на Украине парламент поддерживают 4% граждан, но депутаты «не останавливаются и продолжают пробивать дно».

«Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно», – сказал президент Украины.

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Напомним, Верховная рада на заседании в четверг проголосовала против отставок руководителей внешнеполитического и военного ведомств страны Павла Климкина и Степана Полторака, а также главы СБУ Василия Грицака.

Однако Зеленский намерен добиться отставки Полторака, Климкина, Грицака, а также генпрокурора Украины Юрия Луценко.