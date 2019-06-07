Женщина в Перми разрисовала портрет ветерана буквами «ё»

Полиция Перми начала проверку после того, как неизвестная женщина разрисовала буквами «ё» портрет ветерана Великой Отечественной войны на памятной стеле в центре города.

Неизвестная женщина, разрисовала карандашом памятную доску на стеле с портретом ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича Дубова, сообщает РИА «Новости» со сслыкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уточняется, что стела размещена на бульварной части Комсомольского проспекта в самом центре города.

Видеоролик инцидента был опубликован в Сети. Очевидица события спросила у женщины, зачем она это делает. Она отметила, что ей не хватает в печатных изданиях буквы «ё», добавив, что, по ее мнению, «душа этого ветерана не против».

«Материалы по данному факту зарегистрированы, сейчас будем проводить проверку», – уточнили в полиции.