Сценариста «Чернобыля» удивила реакция России и Украины на сериал

Работавший над сериалом «Чернобыль» американский сценарист Крейг Мазин рассказал, что его удивила реакции на телешоу в странах постсоветского пространства.

«Я очень нервничал по поводу того, как шоу будет принято в Восточной Европе, на Украине, в Белоруссии и в России, а также в любой из бывших советских республик. В целом, большая часть откликов телезрителей просто невероятно радует. Они признают, что мы сделали сериал с любовью и уважением к ним», – рассказал Мазин в интервью The Hollywood Reporter.

По его словам, жители бывших советских республик оценили признали, что создатели сериала постарались передать все детали с максимальной точностью, что, по их мнению, западным кинокомпаниям часто не удается.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который изучал историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.

Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку. В Германии раскритиковали сериал «Чернобыль».