Мединскому понравился сериал «Чернобыль»

Министр культуры России Владимир Мединский сообщил, что посмотрел три серии американского сериала «Чернобыль» вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на ЧАЭС.

«В целом сериал снят с уважением к простым людям, к их подвигам. К их самоотверженности», – оценил проект Мединский в эфире «Эха Москвы».

Отец министра отметил, что это «тяжелое кино, но у нас там были вещи и похлеще, чем то, что показано». Ему понравилось то, как показали храбрых солдат и руководителя ликвидации Бориса Щербину.

«Хотя многие вещи там – откровенные передергивания. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции. Очень комично», – отметил Мединский.

Мини-сериал «Чернобыль» снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который изучал историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников.

Зарубежный сериал высмеял журналист Максим Кононенко, а режиссер советского фильма о катастрофе на АЭС Владимир Бортко не стал смотреть «Чернобыль».

Кроме того, американские СМИ проанализировали сериал и рассказали о недостатках, допущенных при его создании. Пользователи Сети обнаружили в телефильме нелепую ошибку. В Германии раскритиковали сериал «Чернобыль».