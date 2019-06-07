Чижов рассказал, как в Европе восприняли инцидент с «Дружбой»

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7 июня, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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За войну с «русской угрозой» эстонцы заплатят по повышенному тарифу

В провале энергетической политики Эстонии виноваты Евросоюз и сама Эстония Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press
Эстонская электроэнергетика еле сводит концы с концами. Это уже стоило работы примерно 0,5 тыс. сотрудников местной госкомпании, и еще 1,3 тыс. могут скоро ее потерять. И во всем этом винят исключительно Россию. Чем же так не угодила эстонским политикам российская электроэнергия? И кто на самом деле виноват в провале энергетической политики в Эстонии?  Подробности...
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Почему Путин похвалил Черчилля за Сталина

Уинстон Черчилль в гостях у Иосифа СталинаФото: ASSOCIATED PRESS/Official
British Photograph/ТАСС
На встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств Владимир Путин заявил о необходимости при оценке угроз и опасностей для мира исходить из существующих реалий – и привел в пример Уинстона Черчилля. Что имел в виду президент России и что он хочет дать понять Западу, напоминая об изменчивом отношении английского политика к СССР?  Подробности...
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Главными кораблями ВМФ останутся советские «старики»

Флагман Черноморского флота получил шанс на вторую жизньФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Ракетный крейсер «Москва», которому скоро исполнится 40 лет, останется в строю ВМФ России. До недавнего времени судьба флагмана Черноморского флота висела на волоске – предполагалось даже и вовсе списать его в утиль. Судя по тому, что крейсер сейчас после длительного перерыва вышел в море, ему еще предстоит послужить. Почему в итоге принято такое решение? Подробности...
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Выход из политического тупика привел Молдавию к России

Лидер Молдавии посулил, что отныне республика начнет наконец учитывать интересы РоссииФото: Gleb Garanich/Reuters
Новое правительство начнет трехсторонние переговоры с участием России и Евросоюза, пообещал президент Молдавии Игорь Додон. Смелое заявление, ведь пока правительства в Молдавии нет вообще. Судя по намекам президента, уже к понедельнику он решил заключить сделку с одной из двух прозападных партий, чтобы создать наконец в Молдавии «сбалансированное» между Западом и Москвой руководство.  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Опорные точки новейшей истории России

Андрей Бабицкий, журналист
Я гражданин великой страны. И это знание наполняет меня гордостью и любовью к своему народу. Мне очень нравится сегодняшняя Россия, хотя живу я в Донецке. Но это тоже Россия. Может даже немного больше, чем та, которая в Москве. Подробности...

Экологический активизм как новая угроза стране

Сергей Мардан, публицист
Либеральная оппозиция изо всех сил пытается нащупать актуальную политическую повестку, чтобы выйти наконец из своих проклятых 3%. Пробуются темы простые и болезненные. Лучшей из них оказалась экология. Подробности...
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Эйджизм – проклятие России

Дмитрий Ольшанский, публицист
И так все обязаны быть молодыми, а если еще и ударит прогресс, то и вовсе старикам здесь не место. Как – нет, не победить, но – как хотя бы немножко ограничить эйджизм? Подробности...
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      Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца Жуи
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      Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске

      В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуации
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      Россию и Китай соединил новый мост

      На границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через Амур, которая соединила Благовещенск и Хэйхэ. Общая длина моста – 1080 метров. Его строительство будет завершено в конце 2019 года, а ввод в эксплуатацию произойдет весной 2020 года
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          • После 21 года

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            Чижов рассказал, как в Европе восприняли инцидент с «Дружбой»

            7 июня 2019, 09:08

            Текст: Наталья Ануфриева

            Версия для печати

            В Европе понимают, что в случае с инцидентом на нефтепроводе «Дружба» злого умысла со стороны Москвы не было, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

            Чижов отметил, что это «досадный эпизод», но «хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались – и с причинами, и с виновниками», передает РИА «Новости».

            Он добавил, что в Европе в отношении оценок инцидента был «элемент политизации», но больше на уровне СМИ. Правительства же «более осторожно высказывались, за редким исключением».

            «Сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было. То есть злой умысел был, но со стороны виновников инцидента, но не государства», – подчеркнул российский постпред.

            Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ущерб репутации России в ситуации с загрязнением нефти не был нанесен. До этого  глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не оказала влияния на имидж России.


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