Чижов рассказал, как в Европе восприняли инцидент с «Дружбой»

В Европе понимают, что в случае с инцидентом на нефтепроводе «Дружба» злого умысла со стороны Москвы не было, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Чижов отметил, что это «досадный эпизод», но «хорошо, что на нашей стороне довольно быстро разобрались – и с причинами, и с виновниками», передает РИА «Новости».

Он добавил, что в Европе в отношении оценок инцидента был «элемент политизации», но больше на уровне СМИ. Правительства же «более осторожно высказывались, за редким исключением».

«Сейчас все поняли, что никакого злого умысла со стороны России не было. То есть злой умысел был, но со стороны виновников инцидента, но не государства», – подчеркнул российский постпред.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что ущерб репутации России в ситуации с загрязнением нефти не был нанесен. До этого глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не оказала влияния на имидж России.