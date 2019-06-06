Козак не увидел ущерба репутации России в ситуации с загрязнением нефти

Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» не нанесло существенного ущерба репутации России и не заставила никого отказаться от договоров по поставкам нефти.

«Исходя из того диалога, который мы имеем с потребителями российской нефти в Европе, по российской репутации это не нанесло большого ущерба. Потому что это техническая проблема, от которой в такой сложной системе, как нефтетранспортная, никто никогда не застрахован. Все может быть», – сказал Козак, передает РИА «Новости».

Вице-премьер пояснил, что потребители ждут от России скорейшего разрешения проблемы и изъятия загрязненного продукта, чтобы получить качественную нефть.

«Не знаю ни одного факта, чтобы кто-то отказался от заключения договора с российскими нефтяными компании по поставкам нефти», – заключил Козак.

Ранее глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ситуация с нефтепроводом «Дружба» не оказала влияния на имидж России. Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти.

В апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти: Белоруссия приостанавливала прием нефти, остановился транзит сырья в Европу.