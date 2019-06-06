Алекперов сказал, как ситуация с «Дружбой» отразилась на имидже России

Ситуация с нефтепроводом «Дружба» не оказала влияния на имидж России, заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Алекперов, отвечая на вопрос о том, окажет ли влияние ситуация с нефтепроводом «Дружба» на имидж России, заявил: «Не повлияет. Имиджевых рисков сегодня нет, потому что все понимают, что это чрезвычайная ситуация, это тоже самое, как прорыв нефтепровода – как она может повлиять, если тракторист порвал трубу?».

Он добавил, что «Транснефть» является эффективной компанией, «которая сегодня решила абсолютно все вопросы, связанные с транспортом нефти». В данный момент «проблем ни с экспортом, ни с подачей нефти на заводы нет, с транспортом нефтепродуктов – тоже нет», передает РИА «Новости».

По мнению бизнесмена, «Транснефть» справится с это проблемой и впредь этого не допустит».

Алекперов сообщил также, что ЛУКОЙЛ перенаправил поставки чистой нефти своим клиентам в Венгрии в обход трубопровода «Дружба», передает ТАСС.

Он отметил, что контроль за хлорорганикой – это очень сложный процесс.

«Подобного не было за всю историю нефтяной промышленности», – подчеркнул предприниматель.

Алекперов также выразил уверенность, что ситуация с компенсациями будет урегулирована.

Ранее Венгрия заверила Россию в получении чистой нефти. Напомним, в апреле стало известно об ухудшении качества российской нефти. После этого Белоруссия приостанавливала прием нефти из России; также остановился транзит сырья в Европу.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.