ЕС «улучшил» получение долгосрочных мультивиз в Шенген

Советом ЕС по внутренним делам приняты поправки к визовому кодексу, сообщается в соответствующем коммюнике.

Поправки, как сообщается, должны улучшить условия для получения виз «законопослушными путешественниками», передает «Интерфакс».

Если путешественник провел за два года три безупречных поездки, то он получает годовую многократную визу, использование ее в течение двух лет дает право на двухлетнюю, а после двухлетней (при условии использования ее в течение трех последних лет) – на пятилетнюю.

Напомним, генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте сообщал, что «основная причина (отказов в визе) – фальшивая финансовая информация».