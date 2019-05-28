Генконсул Италии рассказал, как получить шенгенскую визу на пять лет

Генеральный консул Италии в Москве Франческо Форте рассказал, что шенгенскую визу сроком на пять лет выдают только при условии, что предыдущая была трехлетней.

«В первую очередь надо помнить, что по европейскому закону Шенгена действует принцип постепенности. Если вы получали визу на год и правильно ее использовали – если даты поездки были соблюдены, если страна первого въезда совпадает со страной, которая выдала визу – вы можете получить следующую визу на два года. За двухлетней визой следует трехлетняя, а потом уже и пятилетняя», – рассказал генконсул в интервью РИА «Новости».

По его словам, Италии выгодно выдавать визу на пять лет, если речь идет о надежных путешественниках, которые соблюдают все правила.

Также Форте назвал главную причину отказов в шенгенской визе.

«Основная причина (отказов в визе) – фальшивая финансовая информация. В этом случае я не иду на компромиссы. Это серьезная причина», – сказал Форте.

По его словам, ранее одной из причин отказа в визе могли стать аннулирование билетов на самолет, однако сейчас в консульстве нашли выход из проблемы.

«К этому мы уже стали приспосабливаться, потому что почти все платформы, продающие билеты на самолеты, позволяют заплатить позже или поменять рейс», – добавил он.

Также генконсул отметил, что россиянам не так часто отказывают в визе.

«Процент отказов в визе в России на самом деле очень низкий – около 2%. Это средний показатель всех стран Шенгена. Думаю, что наш показатель еще ниже – где-то около 1,8%. Есть страны, в которых число отказов составляет 20-30%, поэтому 2% – это ничто по сравнению с этими значениями», – заявил дипломат.

Что касается упрощения визового режима Италии и России, генконсул отметил, что этот вопрос решается исключительно на политическом уровне.

«Сейчас визовый режим между Италией и Россией и так упрощен по двустороннему соглашению. Что касается дальнейшего упрощения или отмены визового режима, эти вопросы обсуждаются на политическом уровне между Россией и Евросоюзом, в частности, странами Шенгенской зоны», – сказал генконсул.

По данным генконсульства, россиянам в 2018 году выдали около 470 тыс. виз. В целом число посетивших Италию граждан России составило приблизительно 680 тыс. человек. Подобная разница говорит о том, что визы выдаются на долгий срок.

Форте посоветовал россиянам заранее подавать заявки на шенгенскую визу, поскольку так есть шанс быстро получить визу минимум на шесть месяцев.

Ранее были названы страны, которые выдают больше всего шенгенских виз москвичам.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД