Названы выдающие больше всего шенгенских виз москвичам страны

Ассоциация Туроператоров России (АТОР) назвала страны, которые лидируют по количеству выданных шенгенских виз в Москве.

По данным визовой статистики Евросоюза (ЕС), в 2018 году больше всего «шенгенов» в Москве оформило консульство Испании (477 тыс. 319 виз), при этом 92% из них были многократными. Количество отказов составило всего 1,3%, говорится в сообщении на сайте АТОР.

На втором месте оказалось генеральное консульство Италии (454 тыс. 474 визы). В этом случае доля отказов составляет 1,8%, при этом почти 98% виз являются многократными.

Французское консульство занимает третье место по количеству выданных шенгенских виз по Москве (366 тыс. 33 визы).

При этом французские дипломаты не столь щедры на мультивизы: только каждый второй «шенген», оформленный в 2018 году, был многократным. Кроме того, процент отказов был выше, чем у дипмиссий Испании и Италии (2,3%).

В десятку лидеров по количеству выданных виз также вошли Греция, Чехия, Германия, Финляндия, Латвия, Венгрия и Эстония.

Меньше всего шенгенских виз москвичам выдали Исландия (1 тыс. 987), Люксембург (2 тыс. 813) и Словакия (7 тыс. 296).

Больше всего отказов в визе россиянам зафиксировали в генконсульствах Норвегии (17,85% отказов), Бельгии (3,35%), Германии (3,32%), Нидерландов (2,9%) и Польши (2,5%).

Всего в 2018 году россиянам было выдано 3 млн 631 тыс. 318 шенгенских виз.

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