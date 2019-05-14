В Японии выразили надежду на смягчение визового режима с Россией

Ассоциация японских туристических агентств (JATA) надеется, что Москва продолжит ослаблять визовые требования к японским туристам для стабильного развития туризма между странами, заявил вице-президент JATA Дзюнго Кикума при подписании соглашения о сотрудничестве между Японской национальной туристической организацией и Российским союзом туриндустрии.

«Для выполнения поставленных нами целей до 2023 года (увеличение взаимного турпотока между РФ и Японией до 400 тыс. человек) мы будем реализовывать соответствующий план для различных регионов РФ. … Конкретные туристические продукты будут созданы по каждому из регионов – для европейской части России, Сибири и других регионов», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Кикумы, так уже в апреле совместно с агентством по туризму Японии была реализована поездка японских туристических компаний на Сахалин, в ходе которой была проведена встреча с представителями местных властей и туризма.

«Наша ассоциация хотела бы также попросить российскую сторону оказать содействие в области дальнейшего смягчения визового режима для туристических групп для того, чтобы мы смогли выполнить поставленные цели», – добавил Кикума.

Он также выразил надежду, что предстоящая в 2020 году летняя Олимпиада в Токио поспособствует развитию взаимного туризма между Россией и Японией, как это произошло во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В феврале сообщалось, что японские власти рассматривают возможность введения безвизового въезда для россиян. Не исключено, что с помощью такого хода Токио надеется повлиять на ход переговоров о заключении мирного договора между Россией и Японией. Однако не менее важен и экономический эффект от этого шага.

Японские власти с 1 января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тыс. человек. Количество японских туристов в Россию за тот же период превысило 100 тыс. человек.

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