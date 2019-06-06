Калви не обращался к властям России за разрешением приехать на ПМЭФ

Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве и находящийся под домашним арестом основатель фонда Baring Vostok, не подавал прошения о возможности посещения Петербургского международного экономического форума, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На самом деле Калви не подавал прошения в Следственный комитет о возможности посещения форума», – сказал источник ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, ожидает ли Владимир Путин участия Калви в ПМЭФ, сказал, что глава государства вряд ли знает весь список участников пленарного заседания форума.

«Не думаю, что он интересуется этим списком. Скорее, участники интересуются списком тех, кто будет сидеть на сцене и принимать участие в интереснейшей дискуссии», – сказал Песков.

Ранее в четверг первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата России системно, а не в рамках дела Майкла Калви.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда был арестован, а позже переведен под домашний арест.