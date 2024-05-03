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Российские «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы
Российские «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на границе с Белгородом
Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки прикрытия госграницы уничтожили пункты временной дислокации, военную технику и живую силу ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Артиллерийские расчеты группировки прикрытия государственной границы в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», – передает ТАСС сообщение российское военного ведомства.
«В этот раз расчеты РСЗО „Град“ уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов», – отметили в ведомстве.
«Поразили сегодня три пункта дислокации противника, пять автомобилей, и до 15 человек личного состава. Хорошо поработали», – рассказал командир ракетного взвода с позывным Ока.
В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.