Российские «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у границы

Российские «Грады» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на границе с Белгородом

Tекст: Денис Тельманов

«Артиллерийские расчеты группировки прикрытия государственной границы в круглосуточном режиме продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», – передает ТАСС сообщение российское военного ведомства.



«В этот раз расчеты РСЗО „Град“ уничтожили пункты временной дислокации с живой силой и военную технику противника. Боевики ВСУ попытались восстановить позиции и организовать новые огневые точки для нанесения артиллерийских и ракетных ударов», – отметили в ведомстве.

«Поразили сегодня три пункта дислокации противника, пять автомобилей, и до 15 человек личного состава. Хорошо поработали», – рассказал командир ракетного взвода с позывным Ока.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы также уничтожают выявленные замаскированные огневые позиции артиллерии, места хранения боеприпасов и ГСМ противника.



