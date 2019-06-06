Силуанов посоветовал уделять меньше внимания делу Калви

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов призвал рассматривать проблему улучшения инвестиционного климата России системно, а не в рамках дела Майкла Калви.

«Да, Калви – иностранный инвестор, да, есть вопросы к работе банка и компании, на которую он работает. Но мне кажется, что мы слишком много уделяем этому внимания. Надо систему менять, (проводить) изменения с точки зрения налоговых стимулов, реализуя национальные проекты», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

Министр посоветовал заниматься вопросами доверия и инвестклиматом, который связан с работой судебной системы.

«Есть запрос на то, чтобы сделать более комфортной, понятной и предсказуемой работу наших органов, которые обеспечивают защиту бизнеса. У нас есть такие же инциденты и с нашими бизнесменами, есть такие инциденты и на западе – почему-то этому внимания не уделяют. Не надо рассматривать конкретный инцидент, а в целом решать эту проблему», – резюмировал первый вице-премьер.

Ранее в четверг глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви шоком для экономики, который привел к удвоению оттока капитала из России.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО. Позже бизнесмен был переведен под домашний арест.