Кудрин рассказал о последних ареста Калви для российской экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви шоком для экономики, который привел к удвоению оттока капитала из России.

«Безусловно, это (арест Калви) шок для экономики. С начала этого года отток капитала удвоился, и сейчас достиг уровня более 40 млрд долларов», – сказал Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО. Позже бизнесмен был переведен под домашний арест.

Кудрин также заявил, что потенциал роста экономики России в ближайшие годы – около 2% или ниже, передает ТАСС.

«В этом году, действительно, я сказал, что по моему прогнозу будет не 1,3% рост, как в официальном прогнозе, а ниже 1%. К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы наш потенциал роста – около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста выше мирового», – сказал Кудрин.

По оценке Минэкономразвития, темпы роста российской экономики по итогам 2019 года могут превысить 1,3%.