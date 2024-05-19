Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».22 комментария
При атаке дрона ВСУ на микроавтобус в Херсонской области пострадали 16 человек
В результате атаки беспилотника украинских военных на микроавтобус в селе Раденск Алешкинского муниципального округа Херсонской области 16 человек получили травмы, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Как указал Сальдо, в микроавтобусе находились 17 человек. По его словам, один из них погиб на месте, остальные получили контузии и легкие ранения. Медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте происшествия, госпитализация не потребовалась, отметил он, передает ТАСС.
Напомним, в воскресенье в селе Раденск Херсонской области ВСУ обстреляли беспилотником микроавтобус с мирными жителями.