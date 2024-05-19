Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев решил уйти в отставку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Константинопольской церкви, Священный Синод получил прошение архиепископа Хельсинки и всей Финляндии Льва об отставке, вступающие в силу на собрании духовенства Финляндской Автономной Церкви в ноябре, когда будет избран преемник, передает РИА «Новости».

Лев (Макконен) был избран предстоятелем Финляндской Православной Церкви в 2001 году.

Ранее находящаяся в ведении Константинпольского патриархата Финляндская православная церковь выразила надежду на сохранение контактов с Русской православной церковью после того, как она признала невозможным продолжение евхаристического общения с Константинополем.