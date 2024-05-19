Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».22 комментария
Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев решил уйти в отставку
Архиепископ Хельсинки и всей Финляндии Лев решил уйти в отставку в ноябре, сообщила Константинопольская церковь.
Как говорится в сообщении Константинопольской церкви, Священный Синод получил прошение архиепископа Хельсинки и всей Финляндии Льва об отставке, вступающие в силу на собрании духовенства Финляндской Автономной Церкви в ноябре, когда будет избран преемник, передает РИА «Новости».
Лев (Макконен) был избран предстоятелем Финляндской Православной Церкви в 2001 году.
Ранее находящаяся в ведении Константинпольского патриархата Финляндская православная церковь выразила надежду на сохранение контактов с Русской православной церковью после того, как она признала невозможным продолжение евхаристического общения с Константинополем.