Финляндская церковь озвучила отношение к ссоре Константинополя и РПЦ

Находящаяся в ведении Константинпольского патриархата Финляндская православная церковь (ФПЦ) выразила надежду на сохранение контактов с Русской православной церковью (РПЦ) после того, как она признала невозможным продолжение евхаристического общения с Константинополем.

«Мы в первую очередь хотим указать, что разрыв (РПЦ) с Константинопольским патриархатом не повлияет на церковную жизнь наших русских прихожан в Финляндии. Финляндская православная церковь также надеется на продолжение участия всех прихожан в священных таинствах, независимо от культурной принадлежности и языка», – приводит РИА «Новости» заявление ФПЦ.

Под сообщением подписались архиепископ Хельсинкский и всея Финляндии Лео, митрополит Оулу Илия и епископ Йоэнсуу Арсений.

В заявлении говорится, что решение РПЦ косвенно повлияет и на жизнь Финляндской православной церкви, так как между церквями в России и Финляндии «традиционно существовали активные связи».

«У ФПЦ всегда есть готовность к конструктивному диалогу с РПЦ. Несмотря на разрыв с Константинополем, надеемся, что, в частности, культурное сотрудничество и работа с РПЦ, которые прямо не связаны с церковными литургиями, смогут быть продолжены», – добавили священнослужители.

Решение РПЦ Финляндская православная церковь называет односторонним и «очень прискорбным» и выражает надежду на возможность разрешения патриархами вопроса в ходе переговоров «в максимально короткие сроки».

Эстонская православная церковь Московского патриархата ранее поддержала решение РПЦ о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом.

В понедельник Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом в связи с его решением о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.