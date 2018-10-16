Эстонская церковь поддержала решение РПЦ в конфликте с Константинополем

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) поддерживает решение Русской православной церкви (РПЦ) о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом, сообщил секретарь предстоятеля Эстонской православной церкви Отец Дометиан.

«Эстонская православная церковь, как часть русской православной церкви, несомненно, поддерживает решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем. В этом никаких сомнений быть не может», – сказал Отец Дометиан, передает РИА «Новости».

В понедельник Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его решения о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.