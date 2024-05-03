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Экспертиза выяснила детали теракта на Крымском мосту в 2022 году
«Коммерсант»: СБУ использовала 10 тонн ракетного топлива для подрыва Крымского моста в 2022 году
Взрывотехническая экспертиза по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году показала, что для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.
При этом основным зарядом взрывного устройства было смесевое взрывчатое вещество на основе твердого ракетного топлива, замаскированное под бобины с полиэтиленовой пленкой, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты экспертизы.
Отмечается, что для детонации использовалось взрывчатое вещество иностранного производства на основе гексогена, вероятно, С-4 или РЕ-8.
По данным следствия, организатором теракта был глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он руководил группой, которая занималась подготовкой и осуществлением подрыва моста.
Взрывчатка была отправлена из Одессы в Болгарию, затем в Грузию и Армению, а оттуда – в Россию. Взрыв произошел 8 октября 2022 года на 156-м километре автомобильной дороги А-290 Новороссийск – Керчь.
В результате взрыва 8 октября 2022 года обрушились два пролета моста, были повреждены 17 вагонов проходящего в этот момент по мосту грузового поезда.
По делу о теракте обвиняются граждане России, Армении и Украины. Несколько человек, включая главу СБУ Малюка, арестованы заочно и объявлены в международный розыск.
Ранее в Крыму отреагировали на намеки постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы об атаке на Крымский мост. Заявления украинского дипломата назвали «оскалом террористов», которые показывают разрушительную и чудовищную суть украинских властей.