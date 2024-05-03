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Франция и Япония договорились укрепить военное сотрудничество
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом по итогам парижской встречи двух лидеров.
«На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией», – говорится в документе, передает ТАСС.
Отмечается, что стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии.
Участники диалога также приняли решение укрепить экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в сфере атомной энергетики, космоса и инноваций.
Макрон и Кисида также заявили о приверженности обеспечению развития Индо-Тихоокеанского региона.
Ранее сообщалось, что чпонские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан».
Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей.
Укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.