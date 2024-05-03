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    По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.

    3 комментария
    Андрей Колесник Андрей Колесник Немецкая философия подтверждает русскую правоту

    Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    6 комментариев
    3 мая 2024, 00:48 • Новости дня

    Франция и Япония договорились укрепить военное сотрудничество

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Фумио Кисида договорились подготовить соглашение о взаимодействии национальных вооруженных сил. Об этом говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом по итогам парижской встречи двух лидеров.

    «На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией», – говорится в документе, передает ТАСС.

    Отмечается, что стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии.

    Участники диалога также приняли решение укрепить экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в сфере атомной энергетики, космоса и инноваций.

    Макрон и Кисида также заявили о приверженности обеспечению развития Индо-Тихоокеанского региона.

    Ранее сообщалось, что чпонские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан».

    Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей.

    Укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.

    2 мая 2024, 13:17 • Новости дня
    В Москве и Петербурге почтили память погибших в Одесском доме профсоюзов

    Память погибших в Одесском доме профсоюзов на 10-летие трагедии почтили несколько тысяч активистов в Москве и Петербурге, в акции участвовали активисты «Молодежной Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты».

    В Москве 1,5 тыс. активистов вышли к посольству Украины с плакатами и портретами погибших, сообщается на сайте «Единой России».

    «Сегодня – 10 лет со дня трагических событий в Одессе. Десятки простых людей были бесчеловечно убиты нацистами или сгорели заживо. Этому нет никакого оправдания. Сегодня фашистский режим пытается переписать историю: сносит памятники, переименовывает улицы, запрещает русский язык и нашу культуру. Это и есть нацизм, с которым ведут борьбу наши солдаты на передовой. Боль от трагедии десятилетней давности не утихнет никогда. Преступники обязательно будут наказаны», – сказал председатель МГЕР Антон Демидов.

    В Петербурге памятная акция стартовала с Одесской улицы. Молодогвардейцы с плакатами прошли до здания генконсульства Украины.

    «Трагедия в Одесском доме профсоюзов оставила след на каждом из нас. От рук нацистов в горящем здании погибли 48 ни в чем не повинных людей. По тем, кто пытался выбраться из горящего здания, вели стрельбу и не подпускали к ним медработников. Это преступление не должно оставаться безнаказанным», – отметил руководитель центрального штаба МГЕР, участник СВО, кавалер Ордена Мужества Александр Амелин.

    Напомним, 2 мая 2024 года исполнилось десять лет со дня трагедии в Одессе. По официальным данным, в тот день погибли 48 человек.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    2 мая 2024, 10:35 • Новости дня
    Финский Fortum захотел отсудить у России миллиарды евро

    Финский концерн Fortum захотел отсудить у России несколько миллиардов евро

    Финский Fortum захотел отсудить у России миллиарды евро
    @ KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава финского энергоконцерна Fortum Маркус Раурамо заявил, что компания рассчитывает получить компенсацию в несколько миллиардов евро за утраченные в России активы в рамках арбитражного процесса против РФ.

    Раурамо заявил, что разбирательство открыто на основании шведского и голландского договоров о защите инвестиций, передает ТАСС со ссылкой на газету Kauppalehti.

    Российская сторона, по его словам, действовала в соответствии с процессом и назначила людей, которые будут заниматься этим вопросом.

    Напомним, разбирательство было начато в конце февраля.

    В мае Fortum приступил к списанию российских активов после передачи акций российской «дочки» под временное управление Росимуществом и оценил убыток от российских проектов в 2 млрд евро.

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    2 мая 2024, 16:44 • Новости дня
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    В Киеве сообщили об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине зафиксированы удары по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, об этом сообщила экс-нардеп Анна Гопко.

    По ее словам, удары были «очень точные». Гопко уточнила, что они могли быть связаны с передачей информации о нахождении ракет российским спецслужбам, сообщило издание «Страна».

    Напомним, ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Харькове и Полтавской области.

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    2 мая 2024, 08:50 • Новости дня
    В России заявили об «отвратительных» встречах МВФ и Всемирного банка

    Директор от России в МВФ Можин назвал отвратительными встречи МВФ и Всемирного банка весной

    В России заявили об «отвратительных» встречах МВФ и Всемирного банка
    @ Thomas Trutschel/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Столь отвратительных весенних встреч между министерством Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирным банком, как в этом году, раньше не было, заявил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

    По его словам, российской делегации не поставили даже кресла за столом на пленарном заседании МВФК, объяснив это отсутствием руководителей высокого уровня от страны, передает РИА «Новости».

    Как отметил Можин, российская делегация была лишена возможности что-либо сказать.

    Также исполнительный директор добавил, что глава Минфина Росии Антон Силуанов выступал по видеообращению очень хорошо.

    Ранее представитель России в МВФ обвинил фонд в прямом финансировании терроризма.

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    2 мая 2024, 17:22 • Новости дня
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    Bild: Путин заставил немецкие танки прогнуться
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Путин заставил немецкие танки прогнуться, об этом пишет немецкая газета Bild, рассказывая об открывшейся в Парке Победы в Москве выставке трофейной техники НАТО, захваченной российскими войсками в ходе спецоперации на Украине.

    Выставленный на Поклонной горе в Москве танк Leopard 2A6 стал звездой выставки трофейной западной военной техники наряду с немецким БМП Marder 1A3 и американским Abrams M1A1, пишет Bild. Издание отмечает, что «гордый ствол» трофейного Leopard 2A6 с помощью огромной гири был наклонен вниз, чтобы придать танку побежденный вид. 

    Издание называет выставку в Москве «символом поражения украинской армии»: «Путин заставил немецкие танки прогнуться». Отмечается, что сейчас в боевой готовности у ВСУ находится только половина из 20 с лишним высокотехнологичных танков Leopard 2A6, переданных Киеву Германией и Португалией.

    «Остальные были настолько сильно повреждены или имеют такой износ, что больше не могут быть использованы армией Украины», – отмечает газета.

    Заметка сопровождалась видео, как перед зрителями выставки трофейной натовской техники подбитому танку Leopard 2A6, доставленному в Москву, сгибают дуло с помощью подъемного крана. Позднее видео убрали из материала, а заголовок материала, который можно перевести как «Путин погнул немецкие танки» или «Путин заставил немецкие танки прогнуться», поменяли на «Путин погнул дуло танка «Леопард-2».

    Ранее на выставке продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

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    2 мая 2024, 20:22 • Новости дня
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    Венедиктов рассказал о новом проекте Чубайса в Израиле
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал автором идеи и одним из организаторов «Центра российских исследований» в Тель-Авиве, рассказал экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом).

    В центре начнется научное изучение проблем российской современности, сообщил Венедиктов в своем Telegram-канале.

    Среди тех, кто будет сотрудничать с центром, заявлены публицист Александр Баунов и социолог Виктор Вахштайн (оба признаны в России иноагентами), заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Дмитрий Бутрин, писатель Александр Архангельский.

    «Россия второй раз за последние 35 лет меняет вектор своего развития на противоположный. Очень важно встать над эмоциями, личными судьбами, политическими предпочтениями и попытаться заново понять нашу новейшую историю, чтобы не повторять сделанных ошибок. Только так можно получить уроки, которые будут по-настоящему востребованы в будущем», – прокомментировал Чубайс новый проект Венедиктову.

    Ранее Чубайс вместе с супругой режиссером Авдотьей Смирновой закупили и развезли гуманитарную помощь для пострадавших при атаке ХАМАС израильтян.

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    2 мая 2024, 09:34 • Новости дня
    Конфликт с участием мигрантов произошел в Чехове

    Tекст: Александра Юдина

    Конфликт с поножовщиной с участием трех мигрантов из Средней Азии произошел в Чехове Московской области, сообщает подмосковный главк МВД.

    В Telegram-канале ведомства указано, что рядом с одним из домов на улице Промышленной произошел конфликт, в результате которого потерпевшим были нанесены ножевые ранения.

    Сотрудники УУР ГУ МВД России по Московской области и ОМВДпо Чехову оперативно установили злоумышленников и задержали двоих из них в аэропорту Внуково, третьего – в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии в возрасте от 20 лет до 31 года.

    Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Ранее в Москве арестовали мигранта, открывшего стрельбу из-за просьбы не курить.

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    2 мая 2024, 18:14 • Новости дня
    На Западе назвали возможные действия России в случае изъятия активов

    Reuters: Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов в ответ на заморозку своих

    На Западе назвали возможные действия России в случае изъятия активов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может конфисковать активы иностранных инвесторов, хранящиеся на специальных счетах типа C, в ответ на заморозку западными странами российских активов, сообщили СМИ со ссылкой на экспертов.

    Управляющий инвестиционным портфелем компании Aigenis Владимир Язев в интервью Reuters отметил, что ограничение движения капитала может привести к конфискации активов на счетах типа C. По его словам, также возможно, что Россия введет ограничения на движение внебиржевых активов, пишет «Коммерсантъ».

    Другой источник, пожелавший сохранить анонимность, предположил, что конфискация активов может стать ответом на отказ иностранных инвесторов от участия в «обмене активами».

    Ранее сообщалось, что Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны.

    В конце апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

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    2 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе: Погибшим отрезали пятки, а уцелевших жестоко избивали

    Выжившая в Доме профсоюзов в Одессе рассказала о пытках в «коридоре позора»
    @ Боровский Андрей/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Напавшие на Дом профсоюзов в Одессе националисты отрезали ступни жертвам после их гибели, уцелевших людей проводили сквозь «коридор позора», где их избивали и мучили, рассказала участница трагических событий активистка одесского «Антимайдана» Ольга Игнатьева.

    Игнатьева получила убежище в 2015 году в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. По ее словам, напавшие на Дом профсоюзов 2 мая 2014 года радикалы выводили активистов с заднего выхода через так называемый коридор позора, где людей могли забить до смерти. При этом на все избиения и пытки «как статуи» смотрели не одесские спецподразделения милиции, передает РИА «Новости».

    Активистка рассказала, что видела тело участника антимайдана 17-летнего Вадима Папуры, на похоронах выяснилось, что у него была отрезана одна ступня, хотя возле Дома профсоюзов на его теле обе ноги были целы. По ее словам, еще у одного мальчика Максима не было обеих ступней, «они были по бокам гроба, то есть их отрезали и оставили валяться».

    Игнатьева отметила, что жестокость приезжих украинских националистов шокировала даже одесских активистов «Евромайдана», которые сами стали спасать из огня оставшихся там людей.

    Она считает, что свидетели трагедии говорят о 130 до 200 убитых в тот день, а согласно официальным данным погибли 47 человек.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина как государство окончательно умерла 2 мая 2014 года, превратившись в террористическую организацию, «в бешеное животное».

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было акцией устрашения, разработанной тогда и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, когда накажут виновных в трагедии в одесском Доме профсоюзов.

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    2 мая 2024, 18:06 • Новости дня
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    Киев призвал к «наступательной украинизации» страны
    @ Алексей Фурман/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские власти должны начать «наступательную украинизацию» страны, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

    «Наступательная украинизация» подразумевает «дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка», заявил Креминь, его слова приводит офис языкового омбудсмена в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России), передает ТАСС.

    Сейчас же, по словам Креминя, на Украине идет «оборонительная» украинизация. При этом омбудсмен не уточнил, что имел в виду.

    Ранее на Украине насчитали три школы, изучающие русский язык.

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    2 мая 2024, 16:15 • Новости дня
    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России

    Bloomberg: Возвращение релокантов в Россию ускоряет рост экономики страны

    Bloomberg: Возвращение релокантов ускоряет рост экономики России
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская экономика ускоряет рост по мере возвращения уехавших из страны после начала СВО россиян, сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, на обратную миграцию в Россию пришлось «от одной пятой до одной трети» от 3,6-процентного роста ВВП страны в 2023 году, передает ТАСС.

    Это объясняется тем, что уехавшие россияне зачастую получают зарплату выше среднерыночной и работают в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Также возвращение релокантов останавливает отток капитала и стимулирует сферу услуг внутри страны.

    Между тем, по данным фирмы Finion, предоставляющей миграционные услуги, в Россию вернулись около 40-45% уехавших в 2022 году.

    За рубежом все больше граждан России сталкиваются со сложностями в поисках работы, а также в бытовой сфере, кроме того, в отношении них проявляется ксенофобия.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как идея эмиграции лишилась главного мифа.

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    2 мая 2024, 17:59 • Новости дня
    Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году

    Газпром сообщил о чистом убытке в 629 млрд рублей за 2023 год

    Газпром назвал сумму чистого убытка в 2023 году
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Чистый убыток ПАО «Газпром» по итогам 2023 года составил 629 млрд рублей, что в два раза больше, чем убыток в 319,4 млрд рублей годом ранее.

    Выручка снизилась на 27% до 8,541 трлн рублей с 11,673 трлн рублей в 2022 году. Показатель EBITDA упал на 51% до 1,765 трлн рублей с 3,634 трлн рублей. При этом капитальные вложения выросли на 10% до 3,119 трлн рублей с 2,842 трлн рублей, передает ТАСС.

    Сообщается, что выручка от продажи газа сократилась вдвое до 3,125 трлн рублей. Убыток от продаж составил 363,7 млрд рублей против 1,935 трлн рублей прибыли в 2022 году.

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    2 мая 2024, 14:42 • Новости дня
    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    Кимаковский: ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой

    ВСУ покинули позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой
    @ Maxym Marusenko/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска оставили позиции вблизи Архангельского под Авдеевкой ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский.

    Он заявил ТАСС, что противник не выдержал натиска. Также Кимаковский добавил, что ВСУ на этом участке фронта понесли большие потери.

    Ранее представитель группировки ВСУ «Хортица» Назар Волошин признал частичный отход украинских войск из поселка Очеретино под Авдеевкой в ДНР.

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    2 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России

    МИД отреагировал на отзыв статьи Reuters со словами Кэмерона об ударах ВСУ по России

    Захарова объяснила отзыв статьи Reuters про Кэмерона и удары ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон действительно сказал о праве Вооруженных сил Украины наносить удары по российской территории.

    Комментируя в своем Telegram-канале отзыв агентством Reuters публикации с соответствующим заявлением Кэмерона, Захарова написала: «На наших глазах разворачивается «чисто английское убийство». Уверена, он это сказал».

    Слова британского министра вызвали резонанс, поэтому Лондон был вынужден «дать заднюю и принести в жертву Reuters», считает дипломат.

    Ранее глава МИД Британии Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Украина имеет право наносить удары британским оружием по целям внутри России, чтобы чувствовать, что она защищает себя после российских атак. Агентство отозвало статью с высказыванием главы британского МИД «в связи с пересмотром некоторых деталей в материале».

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      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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