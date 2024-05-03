Франция и Япония договорились укрепить военное сотрудничество

Tекст: Денис Тельманов

«На встрече было принято решение об укреплении стратегического сотрудничества в вопросах обороны между Францией и Японией», – говорится в документе, передает ТАСС.



Отмечается, что стороны начнут процесс переговоров о заключении договора о развитии оперативного взаимодействия между французской армией и Силами самообороны Японии.

Участники диалога также приняли решение укрепить экономическое сотрудничество между двумя странами, в том числе в сфере атомной энергетики, космоса и инноваций.

Макрон и Кисида также заявили о приверженности обеспечению развития Индо-Тихоокеанского региона.

Ранее сообщалось, что чпонские военные решили поучаствовать в учениях США и Филиппин «Баликатан».

Сейчас японская сторона представлена на учениях в качестве наблюдателей.

Укрепление сотрудничества трех стран направлено на сдерживание Китая, чья военная деятельность вызывает опасения в Вашингтоне и Токио.