Москва сочла сомнительной «сделку века» по Палестине

Россия считает сомнительным форум в Бахрейне, в рамках которого Вашингтон планирует представить «сделку века» по ближневосточному урегулированию, заявил замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Во-первых, мы до сих пор не получали никаких приглашений, а во-вторых, сама идея нам кажется очень сомнительной. В данном случае мы, конечно, ориентируемся на подход руководства Организации освобождения Палестины», – сказал Богданов, передает РИА «Новости».

Отметим, что глава Госдепа Майк Помпео также сомневается в так называемой сделке века по ближневосточному урегулированию, которую готовят США.

США планируют представить план ближневосточного урегулирования, также известный как «сделка века», на экономическом форуме в Бахрейне 25 июня. Палестина намерена бойкотировать форум после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и перенес туда американское посольство.

Вашингтон начал разработку мирной инициативы два года назад. Эти усилия возглавили советник Трампа Джаред Кушнер и помощник американского лидера Джейсон Гринблат. Американские СМИ сообщали, что новый план будет сосредоточен на экономике и инвестициях.