Помпео назвал обещанную Трампом «сделку века» по Палестине нереализуемой

Глава Госдепа Майк Помпео сомневается в так называемой сделке века по ближневосточному урегулированию, которую готовят США, сообщают СМИ.

Washington Post ссылается на аудиозапись закрытой встречи Помпео с главами крупнейших еврейских организаций США. На встрече Помпео сказал, что план можно считать «нереализуемым». По его словам, «сделка века» может оказаться безрезультатной.

Помпео не исключает, что предложение «могут отвергнуть», и сомневается, что США получат «достаточно пространства» для переговоров, передает РИА «Новости».

Как заявил глава Госдепа, Вашингтону, «мягко говоря», потребовалось больше времени на составление плана, чем ожидалось, при этом «нет гарантий» урегулирования палестино-израильского конфликта.

По словам Помпео, он «понимает, почему люди думают, что это будет сделка, которая понравится только израильтянам».

Как заявили участники встречи, у них сложилось впечатление, что Помпео не был уверен, что «этот процесс приведет к успешному завершению», передает ТАСС.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп обещал подготовить «сделку века», которая устроит как израильтян, так и палестинцев, с момента своего избрания два года назад.