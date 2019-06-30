Экс-глава ЦРУ высказался о ситуации в Донбассе

Бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петреус не считает ситуацию в Донбассе замороженным конфликтом.

«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами – ежедневная рутина», – заявил он в интервью украинскому изданию «Новое время».

Петреус возглавлял ЦРУ в период президентства Барака Обамы, с 2011 по 2012 годы. До этого он командовал военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане.

В начале января Петреус заявлял, что президент России Владимир Путин стал «самым большим подарком» для НАТО.